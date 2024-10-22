"Віддячить" КНДР: яку зброю Південна Корея може передати ЗСУ

Все більше з'являється даних щодо приєднання військових КНДР до російської армії. За цим не може спокійно спостерігати Південна Корея, яка розглядає варіанти відповіді на ці дії Пхеньяна.

Сеул може надати Україні наступальне озброєння власного виробництва. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, яку саме техніку та зброю ЗСУ може отримати від Південної Кореї.

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Є багато цікавих засобів

У цій країні є доволі велика номенклатура власного виробництва озброєння, яке повністю відповідає стандартам НАТО.

Це стосується, зокрема, основних бойових танків. Зараз найсучасніший – це К-2 "Чорна пантера". Хоча він дуже дорогий, тому навряд чи їх нам нададуть,

– пояснив він.

Крім того, можемо отримати, за його словами, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки, оперативно-тактичні ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони малого, середнього і великого радіуса дії.

Військово-промисловий комплекс Південної Кореї є високотехнологічним та високотехнічним, і він дійсно може надати багато цікавих рішень і засобів Україні,

– наголосив Коваленко.

Водночас в Південній Кореї, попри власне виробництво, є категорія озброєння радянського і російського типу. В 1990-х роках Росія, яка мала борги перед Південною Кореєю, розраховувалась з нею своїм озброєнням.

Зверніть увагу! Якщо Південна Корея ухвалить рішення передати Україні зброю, то ЗСУ були б дуже потрібні 105-міліметрові боєприпаси. Сеул має запас цих снарядів у розмірі 3,4 мільйона.

За результатом домовленостей, Росія поставила Південній Кореї деякі зразки свого озброєння, зокрема, танки Т-80У. В цій країні досі є діючий полк цих танків, а також батальйони радянських БМП-3, БТ-3Ф тощо.

Тому Україна може отримати від Південної Кореї відповідну кількість техніки, якщо наш дипломатичний сектор відпрацює в цьому напрямку достатньо ефективно,

– наголосив Олександр Коваленко.

Для Сеула, додав він, буде невелика проблема передати ці та інші радянські і російські зразки Києву і укомплектувати свої підрозділи танками та іншою технікою власного виробництва.