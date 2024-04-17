Це справді лякає, – політолог емоційно пояснив, що стоїть за нерішучістю партнерів України

В Сполучених Штатах впродовж кількох місяців тривають дискусії щодо виділення Україні допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Затримка цієї підтримки дається взнаки не тільки на нестачі боєприпасів на фронті. Вона також впливає на бойовий дух українських військових.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення світ чітко поділився на друзів та ворогів України, то зараз ситуація змінилась. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зазначивши, що політична підтримка України зберігається. Проте фінансування та військова допомога рухаються по низхідній лінії.

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Змінилась риторика

Водночас це – закономірний процес, зважаючи на те, що війна в Україні триває понад два роки.

Світ, на жаль, спостерігає за нами як за певним ток-шоу, яке в зручний для себе момент можна перемкнути на щось приємніше і забути про те, що відбувається в Україні,

– наголосив політолог.

Сьогоднішні інформаційні приводи вже не збуджують уяву політиків та пересічних громадян Євросоюзу так само як у 2022 році. Тоді восени відбулася Харківська кампанія, пізніше – Херсонська. Ці події виглядали як бойовик, в якому добро перемагає над злом. Сьогодні, на його думку, такого відчуття немає. Також немає величезних перемог, які б підбурювали бажання країн підтримувати Україну.

Натомість змінилась риторика лідерів вільного світу. Якщо у 2022-му лідери США, Німеччини, Канади говорили, що "будуть з Україною до повної перемоги", то сьогодні вони кажуть, що "будуть надавати Україні допомогу настільки довго, наскільки потрібно".

"Зчитується дипломатичний меседж, що у Заходу немає впевненості в тому, що Україна безальтернативно переможе. Водночас є відчуття, що обставини можуть скластися по-різному, і це справді лякає", – зауважив Джигун.

Потрібний контрактний підхід

Також Україна зараз докладає зусиль для того, щоб перетворити допомогу з емоційного формату – "коли у вас добре, ми допомагаємо більше, а коли у вас немає перемог, ми про вас забуваємо", – в контрактний підхід. Це наявність гарантій безпеки Україні, системне надання пакетів фінансової і військової підтримки, плани щодо створення спільних з партнерами військових підприємств.

"Є відчуття, що війна переходить в затяжну фазу. Всі розуміють, що за пів року – рік ніщо не вирішиться, і переможе той, хто системніше і раціональніше підійде до збору і використання ресурсів", – відзначив Максим Джигун.

Допомога Україні: що відомо

У США досі не проголосований законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачає також фінансову підтримку Ізраїлю та Тайваню. Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що на голосування можуть винести окремо підтримку кожної країни. Проте ця ситуація може призвести до того, що Джонсон втратить свою посаду. На цьому наполягають республіканці Марджорі Тейлор Грін та Томас Массі.

Також під час засідання європейських лідерів Брюсселі буде обговорене питання посилення систем протиповітряної оборони в Україні. У ЄС вважають, що це стане кроком на шляху до ефективного надання допомоги Києву.

Водночас 16 квітня уряд Канади подав пакет бюджету країни, в якому передбачений багаторічний план з військової допомоги Україні. Відповідно до нього, країна виділить 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) впродовж 5 років на військову допомогу Україні.