Зеленський відповів, чи достатньо партнери надали пакетів допомоги для перемоги України

Володимир Зеленський наголосив, що пакети допомоги від партнерів продовжує надходити в Україну. Однак основним питанням усе ж лишаються терміни доставлення цієї підтримки.

Про це президент України заявив під час пресконференції на полях Саміту миру у Швейцарії. Окрім того, Володимир Зеленський висловився, чи згасає підтримка нашої держави у світі, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про пакети допомоги від партнерів

Володимир Зеленський наголосив, що допомога від партнерів продовжують доставляти в Україну. Зокрема, є серйозні пакети, які надають союзники, як військові пакети нашій державі.

Чи її (допомоги – 24 Канал) достатньо, щоб перемогти – ні. Чи вона запізнюється, так. Чи буде посилення цих пакетів, працюємо над цим щоденно,

– сказав президент.

Український очільник також зауважив, що наразі є проголосований пакет Сполучених Штатів, проголосований і підтриманий пакет нордичних країн, важливий пакет від Великої Британії. Але головне питання дійсно полягає в термінах.

Президент пояснив, чи слабшає підтримка України у світі

24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії та буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Глава держави зазначив, що кількість учасників українського Саміту миру говорить, що міжнародна підтримка нашої держави не слабшає і вона лишається сильною.

Окрім того, за словами Зеленського, до підтримки України також доєдналася велика кількість інших держав.

"Щодо підтримки, вона різна. Ви знаєте, що журналістика – це також зброя. Ваше слово дуже важливе, але це зброя, яка захищає правду, захищає нашу країну сьогодні, наші цінності. І тому країни доєднуються не тільки до тих чи інших військових пакетів, є гуманітарна допомога, політична підтримка", – пояснив президент України.

Зеленський наголосив, що нашій державі важливо слово переважної більшості світу, щоб тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю несправедливу війну. Тиснути на це, як сказав український лідер, можна двома шляхами.

Перший – дипломатичний шлях, те, що ми й робимо. Це Саміт миру, зустрічі, спільний план. А другий шлях – це міцна оборона, армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свої сім'ї, свою країну, свою державність і це важливо,

– сказав український очільник.

Він також пояснив, що Україна заговорила про мир не тому, що наша позиція у світі і на полі бою слабшає. Наша держава, як сказав президент, говорила про мир завжди, зокрема, на саміті G20.

"Вже майже два роки пройшло, як ми запропонували формулу миру на G20, в пік війни. Ми говорили про мир, ми хотіли закінчити цю війну, хотіли, щоб світ тиснув на Росію, і закінчив цю війну, щоб припинити нас вбивати, цивільних людей", – зазначив Зеленський.