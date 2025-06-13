У Зеленського відреагували на плани США скоротити бюджет на військову допомогу Україні

У вівторок, 10 червня, на слуханні в Палаті представників Конгресу очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що у 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України. Він не уточнив масштаби запланованих скорочень, але зазначив, що адміністрація Дональда Трампа "має зовсім інший погляд" на війну Росії проти України.

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у коментарі Радіо Свобода прокоментував заяву Геґсета, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Зеленського

За словами Камишіна, Україна, як і будь-яка інша країна, не зможе протистояти Росії наодинці. Тому для неї важлива підтримка Європи і США.

Водночас Київ вже готується до сценарію, за якого Вашингтон припинить постачати системи протиповітряної оборони. Так, влада розглядає варіанти заміщення критичних видів озброєння, зокрема ППО. Втім, визнає, що певні системи, які постачають США, замінити надзвичайно складно.

Наразі уся команда Зеленського працює над тим, аби альтернативи американському озброєнню та засобам захисту були знайдені.

Нагадаємо, що в ISW проаналізували наслідки скорочення військової допомоги Україні від США. Воно ризикує дати Росії перевагу на полі бою і додати Путіну сміливості продовжувати війну, що суперечить меті забезпечення миру.

До слова, США розглядають можливість створення окремого бюджету для допомоги Україні, про що говорять представники обох політичних партій.