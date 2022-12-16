В Україну приїхав важливий вантаж із США: допоможе відновитися після обстрілів
Джерело:Бріджит Брінк
Після нещодавніх обстрілів Київщини іранськими дронами посол США в Україні повідомила про нову військову допомогу нашій державі. У п'ятницю, 16 грудня, вантаж вже прибув до України.
Після чергового масованого ракетного удару Бріджит Брінк подякувала за роботу українським захисникам. Сьогодні наша ППО збила 60 із 76 ворожих ракет росіян.
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Який вантаж прибув в Україну
Пані посол США в Україні оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури.
Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе,
– заявила Брінк.
Варто додати, що США розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.
Як стверджують американські чиновники, крім надання Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.
Росія обстріляла Україну 16 грудня: головне
- Вранці 16 грудня росіяни знову атакували Україну. Окупанти випустили 76 крилатих ракет: Х-101, "Калібр", Х-22, Х-59/Х-31П.
- По всій території України діє режим аварійних відключень. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.
- Через обстріли на Київщині пошкоджені 9 будинків. Є троє поранених людей. Одна з них у важкому стані.
- Ворог випустив по Запоріжжю понад 10 ракет. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
- Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі загинуло двоє людей. Також відомо про 6 поранених, серед яких двоє дітей.