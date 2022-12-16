В Україну приїхав важливий вантаж із США: допоможе відновитися після обстрілів

Після нещодавніх обстрілів Київщини іранськими дронами посол США в Україні повідомила про нову військову допомогу нашій державі. У п'ятницю, 16 грудня, вантаж вже прибув до України.

Після чергового масованого ракетного удару Бріджит Брінк подякувала за роботу українським захисникам. Сьогодні наша ППО збила 60 із 76 ворожих ракет росіян.

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Який вантаж прибув в Україну

Пані посол США в Україні оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури.

Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе,

– заявила Брінк.

Варто додати, що США розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.

Як стверджують американські чиновники, крім надання Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.

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