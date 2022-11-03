"Не все підходить Україні": яку зброю міг би надавати Ізраїль

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Ізраїль може погодитися на надання військової допомоги Україні. Навіть якщо Тель-Авів піде на це, то не постачатиме наступальну зброю.

Таку думку 24 каналу висловив журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Україна начебто отримала систему перехоплення безпілотників Smart Shooter.

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Що Ізраїль міг би надати Україні

За словами Янушевського, це приклад того, як Ізраїль може допомагати Києву оборонним озброєнням.

Журналіст зазначив, що якщо Ізраїль змінить свою позицію щодо військової допомоги Україні, то зможе надати певні типи озброєння, які допоможуть Києву захиститися від ворога.

Якщо будуть надані якісь оборонні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, це було б чудово,

– зауважив журналіст.

Чому Україні не підходить ізраїльський "Залізний купол"

Однак, за його словами, не всі системи ПРО, які перебувають на озброєнні ізраїльської армії, підходять Україні.

Наприклад, розрекламована система "Залізний купол" має відносно невеликий радіус дії. Це підходить для такої маленької країни, як Ізраїль. Однак територія України у багато разів більша і таких батарей потрібно дуже багато,

– сказав Янушевський.

Він додав, що системи "Залізний купол" коштують дуже дорого. До того ж у публічному просторі навіть немає інформації, скільки таких комплексів має сам Ізраїль.

"Я думаю, сам Тель-Авів має десяток – півтора, не більше 20 таких батарей на всю країну. Україні ж потрібні будуть багато десятків таких систем", – зазначив журналіст.

Що таке "Залізний купол" Це пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 кілометрів з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам.

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