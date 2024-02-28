Ізраїль передасть Україні нові системи оповіщення: Жданов назвав їхню перевагу
Ізраїль планує передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари. Вони допоможуть ще швидше почути повітряну тривогу.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що ця система допоможе ще швидше дізнатися про повітряну тривогу, аби люди якнайшвидше перемістилися до укриття.
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Ця система вже могла бути в Україні
Як наголосив Жданов, загроза російських ракетних ударів або атак дронами-камікадзе нікуди не ділася. Відповідно буде дуже добре, якщо громадяни зможуть ще швидше почути сигнал повітряної тривоги.
Раніше, ще влітку 2023 року, була інформація, що Ізраїль передав Україні ці системи для тестування. Їх нібито розмістили у Києві. Тоді повідомляли, якщо система буде ефективною, то її мали б встановити по всій Україні.
Тоді писали, якщо буде позитивний результат, то систему "закільцюють" по всій території України, щоб можна було своєчасно оповіщувати населення та війська щодо ракетних, авіаційний, балістичних ударів тощо,
– сказав Жданов.
Є питання щодо того, наскільки ця система буде ефективно під час балістичного удару. Адже там час підльоту надзвичайно маленький – буквально кілька хвилин.
Військова допомога для України: коротко
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