Латвія анонсувала нову партію військової допомоги Україні: що туди увійде

Україна має сильну підтримку від союзників з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, Латвія анонсувала новий пакет допомоги з безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.

Латвія надасть Україні нову партію допомоги. Зокрема, до неї увійдуть зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

Дивіться також Чи змінять війну дрони зі штучним інтелектом: що про них кажуть в Україні та світі

Це допоможе Україні

За словами прем'єрки країни Евіки Сіліні, уряд затвердив передачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України.

Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України,

– зазначила вона.

Крім цього, прем'єрка зауважила, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.

США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus Україні