Будуть нові боєприпаси до Patriot: Німеччина передала важливий пакет допомоги Україні

Німеччина передала Україні нову допомогу, до якої увійшли високоточні боєприпаси. Також в уряді країни анонсували передачу боєприпасів до ЗРК Patriot.

У Німеччині повідомили, що протягом 2023 року більш ніж вдвоє збільшили фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки – тепер воно сягає 5,4 мільярда євро на рік. Частина з цих грошей підуть і на допомогу Україні.

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Пакет допомоги Україні від Німеччини

Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу, до якої ввійшло чимало видів озброєння. Зокрема, передали з Берліна боєприпаси для артилерії, 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси та 2 тисячі звичайних снарядів.

Також Україна отримає і захисні та спеціальні засоби, серед яких будуть і 6 автомобілів для охорони кордону. Що ж до засобів логістики, Німеччина передала 2 броньовані тягачі HX81 для важких напівпричепів, зокрема для танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами.

В уряді Німеччини заявили, що з міркувань безпеки не надаватимуть деталі щодо способів транспортування допомоги та точних дат її передачі. Окрім того, анонсувала Німеччина і передачу Україні боєприпасів до ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що 14 травня Німеччина також оголосила про пакет військової допомоги для України, загальна вартість якого склала 2,7 мільярда євро. У цьому пакеті Україні передали системи ППО та танки Leopard-1.

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