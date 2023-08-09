ЗСУ нададуть більше Leopard: таємницю "неназваної країни", яка купила танки у Бельгії, розкрили
Джерело:DW
Німеччина продовжує потужно підтримувати Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Берлін поставить нашій державі ще 25 танків Leopard 1A5
Танки відправлять додатково до оголошених раніше поставок військової техніки. Про це повідомили в Міноборони Німеччини.
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Німеччина поставить Україні 25 танків Leopard 1A5
Представниця Міноборони Німеччини 9 серпня розповіла, що Берлін поставить Україні:
- 25 танків Leopard 1A5,
- 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин,
- 2 навчальні танки.
Для цього німецький уряд уклав відповідний контракт із концерном Rheinmetall. За словами чиновниці, передачу танків Leopard 1A5 Україні анонсували в липні на саміті НАТО у Вільнюсі.
Днем раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що Rheinmetall викупив у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1 для наступної передачі в Україну. Після ремонту і дооснащення Київ зможе отримати близько 30 танків.
Як пояснила представниця Міноборони, її відомство, як правило, не підтверджує укладення будь-яких контрактів оборонними компаніями Німеччини з третіми фірмами.
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Німеччина передала Україні ще 2 ЗРК Patriot
На сайті Федерального уряду Німеччини 9 серпня оновили список наданої Україні військової допомоги. Зокрема, ППО нашої держави посилиться – Берлін надав Києву ще 2 пускові установки ЗРК Patriot.
Окрім цього, у новий пакет допомоги увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше – 18);
- 6525 пострілів 155-мм димових набоїв (раніше – 5 936);
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 автомобілів охорони кордону (раніше – 177);
- 4 розвідувальні безпілотники VECTOR (раніше – 84);
- 1163 біноклі (раніше – 125);
- 20 тисяч захисних окулярів (раніше – 600);
- 6 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 6 напівпричепів (раніше – 32 та 27 відповідно);
- 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6 з 1 рулоном контейнерів (раніше – 4 та 20 відповідно);
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тисяч аптечок (раніше – 260 тисяч).