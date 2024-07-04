Не все йде на "залізо": Світан розповів, скільки треба грошей, щоб ЗСУ мали успіх на фронті

Країни НАТО у наступному році нададуть Україні фінансову допомогу у розмірі 40 мільярдів євро. Ці гроші будуть направлені на купівлю техніки та не тільки.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що, отримуючи допомогу від партнерів, важливо розуміти, у якій кількості вона надійде до України. Він додав, що треба знати чи мовиться про фінансування, чи про військову техніку, яку Україна отримає за ці гроші.

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Допомога від партнерів України

Військовий експерт зауважив, що коли у США виділили 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, то на "залізо", за його словами, припало близько 15 мільярдів з усієї суми.

Все решту супровід та додаткові елементи. Тому більша частина цієї суми залишиться у США. Якщо 15 мільярдів розділити на рік, то це мало. Однак, якби ті 60 мільярдів були залізом, то це дало б можливість нашим військовим стабілізувати ситуацію і піти в контрнаступ,

– наголосив Світан.

Він підкреслив, що треба знати, яка сума із фінансової допомоги НАТО буде виділена лише на купівлю необхідної для України військової техніки.

Якщо всі 40 мільярдів євро використають на залізо, то це піде на користь нашим військам у наступному році. Проте, якщо ця допомога буде розділена, як і фінансування від США, то це буде також мало,

– висловився полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зазначив, якщо ж об'єднати допомогу Сполучених Штатів Америки та НАТО, то Силам оборони вдасться виконати певні завдання щодо стабілізації лінії фронту та деокупації Криму у наступному році.