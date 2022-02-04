"Діяти треба швидко": Польща обіцяє передати зброю Україні вже наступного тижня

Польський прем'єр Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї в Україну почнуться наступного тижня. Мовиться насаперед про оборонне озброєння.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна бачить посилення агресії та тиску щодо України зі сторони Росії.

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Польща наступного тижня доставить Україні зброю

З української сторони ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко,

– зазначив Моравецький.

Політик додав, що першу партію оборонного озброєння Польща відправить вже наступного тижня.

За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечних Україні та українському кордоні.

Військова допомога Україні від Польщі: що відомо

Раніше Варшава пообіцяла Україні військову допомогу. Відповідне рішення ухвалив польський уряд. Мовиться про новітні переносні зенітні ракетні комплекси "Перун". Вони можуть вражати малі повірянні цілі, такі як безпілотники, завдяки безконтактному підриву.

Крім того, на тлі загрози нападу Росії Польща об'єднається в оборонний союз з Україною та Великою Британією. Оголосити про його створення лідери країн мали під час візиту в Київ, однак цього не сталось. До речі – у союзі з Великою Британією та Польщею буде три напрямки: дивіться відео