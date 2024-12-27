США невдовзі відправлять Україні пакет військової допомоги на 1,25 мільярда доларів, – АР

США можуть надіслати Україні новий пакет допомоги. Його вартість – 1,25 мільярда доларів.

Очікується, що про це оголосять найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Що увійде до нового пакета допомоги США

Офіційні особи США анонімно повідомили про новий пакет допомоги у п'ятницю, 27 грудня. Оголосять про нього, ймовірно, у понеділок, 30 грудня.

За словами американських чиновників, адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб передати Україні якомога більше допомоги до 20 січня. Це буде останній день на посаді нинішнього президента Штатів.

Великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для національних передових зенітно-ракетних систем і системи протиповітряної оборони HAWK,

– зазначають в AP.

Також Україні можуть передати ракети Stinger і артснаряди калібру 155 і 105 міліметрів.

Про новий пакет допомоги стало відомо на тлі останніх атак на енергетичні об'єкти України в останні дні.

Нагадаємо, що на Різдво 25 грудня Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі у багатьох областях. Унаслідок атаки без світла залишилися багато регіонів, також були пошкоджені житлові та інфраструктурні об'єкти.