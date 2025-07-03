Не випадковий крок: що не так із поясненням США щодо паузи в постачанні зброї

У США 2 липня повідомили, що призупиняють постачання військової допомоги Україні. Рішення пояснили тим, що хочуть провести аудит, перевірити скільки озброєння залишається на складах.

Дуже дивними виглядають заяви американських військових про проведення ревізії. Як зауважив 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, вся зброя і так обліковується, кожна одиниця занесена у реєстри.

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Один узгоджений сценарій

Логіку у нових заявах Пентагону знайти важко. Навіть якщо повірити, що кількість зброї на складах хочуть уточнити, то все одно незрозуміло, чому постачання зупинили тільки в Україну. Адже США далі надають свої засоби Європі, Ізраїлю, Тайваню.

Щодо обліку, то це звучить ще абсурдніше. Кожен снаряд, патрон чи ракета задокументовані. Їх сканують спеціальними сканерами, все це обліковується в електронному вигляді. Ці дані отримує Пентагон.

Тобто вони хочуть сказати, що не знають скільки у них ракет Patriot? Не знають, скільки завод виготовляє їх в місяць? То чому на Близький Схід далі йде постачання? У Пентагоні все чудово знають,

– наголосив Юрій Романюк.

До того ж Трамп скасовує санкції проти Сирії і в цьому пакеті виявилося чимало обмежень проти Росії. За 6 місяців свого президентства він не ухвалив жодних санкцій проти країни-агресорки. Натомість в перші тижні на посаді призупинив допомогу Україні та обмін розвідданими.

Тепер ми знову бачимо схоже рішення. Озброєння, яке вже було на польських складах, не відправлять в Україну. Це відбувається на тлі розмов про новий раунд переговорів з Росією. Так нашу державу ставлять у надзвичайно невигідне й складне становище.

Тут немає випадковості. Це все один узгоджений сценарій тиску на Україну з боку адміністрації Трампа та Кремля,

– підкреслив Юрій Романюк.

Росія хоче воювати проти України ще до пізньої осені й Трамп це підтримує своїми діями. Він послаблює позиції нашої держави, навмисно не надає зброю, а будь-які пояснення виглядають як цинічна брехня.

Нагадаємо, у США хочуть перевірити, чи надання допомоги Україні не становить загрози для їхніх національних інтересів. Посол США при НАТО пояснив, що безпека Америки має бути на першому місці, країна має готуватися до будь-яких викликів.

Володимир Зеленський відреагував на ситуацію. Він заслухав доповіді українських високопосадовців та повідомив, що на робочому рівні триває робота з американською стороною. З'ясовуються усі деталі, зокрема щодо постачання ППО.