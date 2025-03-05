Росія використає цей шанс, – в ISW про загрозу прориву фронту через зупинки допомоги від США

США могли призупинити військову допомогу Україні. В Інституті вивчення війни вказали, що Росія може скористатися цією паузою.

Західні ЗМІ пишуть про призупинення військової допомоги США Україні після сварки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті. Тим часом республіканці кажуть, що зупинка є "тимчасовою", передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як зупинка допомоги від США вплине на фронт

В Інституті вивчення війни нагадали, що США постачали Україні артилерійські боєприпаси, броньовані машини, буксировані гаубиці, зенітно-ракетні комплекси Patriot, а також ракетні системи дальньої дії, такі як HIMARS і ATACMS. Більшість з цього озброєння є складними системами, які може надавати лише Вашингтон.

Аналітики вважають, що призупинення цієї допомоги зашкодить бойовим можливостям України, хоча, ймовірно, знадобляться тижні або місяці, перш ніж припинення американської підтримки почне впливати на фронт.

Західні чиновники оцінювали наприкінці лютого 2025 року, що Україна зможе підтримувати нинішній темп бойових дій приблизно до червня 2025 року, якщо США продовжать постачати допомогу відповідно до контрактів, укладених адміністрацією Байдена за раніше передбаченими графіками.

Близько 90% озброєння, яке США надали Україні через минулі пакети, ухвалені за Байдена, вже прибуло до України. Йдеться, зокрема про боєприпаси та протитанкові системи. Решта 10% обладнання має надійти в Україну до серпня 2025 року. Крім того, приватні контракти на постачання зброї між Україною та американськими компаніями, ймовірно, забезпечать хоча б невеликий потік поставок озброєнь "принаймні на кілька наступних років".

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За даними Defense Express, США постачають близько 30% українського арсеналу, ще 30% забезпечують європейські партнери України, а приблизно 40% виробляється всередині країни.

Україна продовжить воювати за рахунок наявних матеріальних ресурсів, допомоги європейських партнерів і власного виробництва. Призупинення допомоги адміністрацією Трампа негативно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції у нинішньому темпі, але це не призведе до повного прориву фронту в найближчі місяці,

– наголосили в ISW.

Російські війська, ймовірно, скористаються очікуваними нестачами ресурсів у ЗСУ, якщо США будуть затягувати із допомогою Україні. Подібна ситуація склалася на початку 2024 року. Тоді республіканці пів року блокували ухвалення законопроєкту про фінансування нового пакета допомоги нашій країні. Сили оборони потерпали від браку снарядів. Кількість боєприпасів у росіян перевищували українські запаси у 20 разів. Це призвело до того, що російський наступ на Сході посилився, ворогу вдалося зробити значні територіальні просування. Ба більше, противник відкрив новий фронт на півночі Харківщини. Кремль повною мірою намагався скористатися паузою в американській підтримці України.

Наразі російські сили ведуть активні наступальні операції у Харківській, Луганській і Донецькій областях, нещодавно активізували зусилля в західній частині Запорізької області та продовжують спроби форсування Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, намагатимуться скористатися призупиненням американської допомоги, щоб просунутися далі на Сході та Півдні України, аби обґрунтувати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.