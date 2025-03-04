Генерал армії сказав, чи є альтернатива американській розвідці

США зупинили військову допомогу Україні. У цьому контексті суттєвою може стати втрата розвідданих, які ми отримували через супутники та зокрема використовували для реагування на накопичення окупаційних сил.

Україні важливо розвивати свій ВПК, саме це ключове завдання. Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що вже зараз ми робимо успіхи в освоєнні певних систем.

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Чи є альтернатива розвідданим

Важливою є розвідка з дронів, яку можна активно вести на лінії розмежування та на полі бою. На прикордонних територіях працює інша система. Все це може компенсувати низку засобів, які ми використовували з США, Тому альтернативи точно є.

Дальня розвідка буде тільки секторально, по окремих стратегічних напрямках, де будуть загрози. Наприклад, ми побачимо стратегічні, тактичні аеродроми й скеруємо туди розвідувальні цілі,

– сказав генерал-армії.

Також альтернативою є європейські супутники, які ми зможемо використовувати через укладання партнерських угод. Це досить складний шлях, але він повинен працювати. У нас вже діє потужна технічна розвідка, кіберструктури, спецслужби. Україна отримує інформацію завдяки проникненню у системи ворога, зокрема в політичні. Так можна розв'язувати дуже секретні завдання та дізнаватися плани ворога.

Так, у США надпотужна система, але ми також не пасемо задніх і можемо перекривати низку цільових завдань. Ба більше, британці, німці, французи мають дуже хороші системи. Але все це будуть обмежені ресурси десь на 40 – 50%,

– підкреслив Микола Маломуж.

Але в будь-якому випадку треба готуватися до різних сценаріїв, нарощувати власні ресурси, а також працювати над відновленням відносин зі Сполученими Штатами. Адже цей варіант все-таки найшвидший.

Нагадаємо, про припинення військової допомоги стало відомо 3 березня. У Білому домі наголосили, що таке рішення ухвалили після суперечки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Умовою відновлення постачань назвали "готовність української сторони до миру".