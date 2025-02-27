Уся виділена Америкою для України допомога триває, – речник МЗС Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий спростував чутки про замороження допомоги США. Він підтвердив, що вона продовжує надходити до України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого. За його словами, вся виділена допомога продовжує надходити в Україну, і будь-які заяви про її скасування або затримки не відповідають дійсності.

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Вся допомога США продовжує надходити в Україну

Україна й надалі отримує підтримку від США згідно з домовленостями, і жодних затримок не було зафіксовано.

Тихий наголосив, що питання подальшої підтримки України обговорюється на найвищому рівні, а президент Володимир Зеленський найближчим часом може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Одним з основних питань, яке буде обговорено під час переговорів, є продовження допомоги Україні в різних сферах, а також можливість підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.

Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди,

– зазначив Георгій Тихий.

За його словами, українська сторона налаштована на активне співробітництво з США і розраховує на подальшу підтримку на всіх фронтах, включаючи економіку, безпеку та оборону.