Уся виділена Америкою для України допомога триває, – речник МЗС Тихий
- Речник МЗС України Георгій Тихий спростував чутки про замороження допомоги США, підтверджуючи, що вона продовжує надходити до України без затримок.
- Тихий зазначив, що питання подальшої підтримки обговорюється на найвищому рівні, і можлива зустріч президентів Зеленського та Трампа для обговорення подальшої співпраці.
Речник МЗС України Георгій Тихий спростував чутки про замороження допомоги США. Він підтвердив, що вона продовжує надходити до України.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого. За його словами, вся виділена допомога продовжує надходити в Україну, і будь-які заяви про її скасування або затримки не відповідають дійсності.
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Вся допомога США продовжує надходити в Україну
Україна й надалі отримує підтримку від США згідно з домовленостями, і жодних затримок не було зафіксовано.
Тихий наголосив, що питання подальшої підтримки України обговорюється на найвищому рівні, а президент Володимир Зеленський найближчим часом може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Одним з основних питань, яке буде обговорено під час переговорів, є продовження допомоги Україні в різних сферах, а також можливість підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.
Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди,
– зазначив Георгій Тихий.
За його словами, українська сторона налаштована на активне співробітництво з США і розраховує на подальшу підтримку на всіх фронтах, включаючи економіку, безпеку та оборону.