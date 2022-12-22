Чи можуть США надати Україні ATACMS та Grey Eagle: політтехнолог назвав 2 чинники

Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленський під час візиту до США могла просити надати нам ракети ATACMS та БпЛА Grey Eagle. Прохання щодо надання цього озброєння вже не раз лунали з нашого боку.

Сполучені Штати, зокрема і лідер Джо Байден проінформовані про відповідний запит від України. Рішення щодо надання балістичних ракет ATACMS та безпілотників Grey Eagle залежатиме від 2 чинників. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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2 важливих фактори для надання ATACMS і Grey Eagle

Шейтельман назвав 2 фактори, які мають неабияке значення у передачі Україні ATACMS і Grey Eagle, а саме:

новий етап війни;

Так, американці визнають, що Україна вступила у нову фазу війни з Росією. А новий етап означає нове озброєння.

Байден хоче заручитися підтримкою виборців – не тільки своїх, а й іншого табору на користь подальшої підтримки України.

Коли Байден побачить, що в результаті візиту Зеленського підтримка надання військової допомоги зросла, тоді він також буде готовий до якихось нових кроків,

– пояснив політтехнолог.

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Загалом візит Зеленського до США може таки призвести до надання нашій державі необхідних ATACMS та Grey Eagle. Утім, відповідне озброєння не увійде до найближчого пакету допомоги від Сполучених Штатів.

Ймовірно, ATACMS та Grey Eagle можуть увійти до пакета допомоги на 45 мільярдів доларів, за який найближчим часом має голосувати Конгрес США.

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