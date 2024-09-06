Зброя для України на 250 мільйонів доларів: Байден сьогодні оголосить про новий пакет допомоги

Володимир Зеленський прибув на засідання "Рамштайн" уранці 6 вересня. На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україні буде надано новий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Україна отримала останній пакет військової допомоги від США до Дня незалежності. Він містив озброєння на суму 125 мільйонів доларів.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

Сьогодні, 6 вересня, в Німеччині на авіабазу "Рамштайн" проходить засідання Контактної групи з питань оборони України, куди особисто прибув Володимир Зеленський.

Перед початком засідання міністр оборони США анонсував новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде озброєння на суму 250 мільйонів доларів.

"Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет допомоги у сфері безпеки для України у розмірі 250 мільйонів доларів. Він розширить можливості для задоволення мінливих потреб України", – повідомив Остін.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що затримки з постачанням зброї в кінці 2023 – на початку 2024 року призвели до серйозних невдач на полі бою та падіння морального духу. Він зазначив, що такі затримки й досі є реальною проблемою.