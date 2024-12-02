США готують пакет на 725 мільйонів: AP припускає, що Україна отримає більше ATACMS

США готуються відправити Україні чергові 725 мільйонів військової допомоги. Новий пакет може містити системи боротьби з безпілотниками та боєприпаси для HIMARS.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Asossiated Press. Зауважимо, що відповідний пакет на 725 мільйонів від США минулого тижня анонсував Володимир Зеленський.

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Чи будуть ракети ATACMS у новому пакеті

Так, AP пише, що нові постачання боєприпасів для HIMARS можуть вказувати, що на поле бою спрямовано більше далекобійних ракет.

Двоє американських посадовців, які на умовах анонімності обговорювали пакет до його оголошення, не підтвердили, що йдеться саме про ракети ATACMS. Проте Україна наполягає на отриманні саме цієї зброї, аби вражати додаткові цілі всередині Росії.

Довідка. Для запуску ракет ATACMS використовують не літаки, а РСЗВ HIMARS або MLRS.

Нова допомога від США на 725 мільйонів також включає більше протипіхотних мін. Україна хоче їх отримати, щоб уповільнити російські та північнокорейські наземні сили в Курській області.

Зауважимо, під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца Зеленський прокоментував його небажання надати Україні Taurus. За словами президента України, у нього з канцлером багато спільних поглядів, але є й розбіжності. "Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", – сказав Зеленський.