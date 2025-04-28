Україні потрібен ленд-ліз: політичний консультант відповів, хто може з ним допомогти

Дональд Трамп поки не хоче продовжувати військову допомогу для України. Потрібно шукати альтернативні варіанти, аби зброя таки надходила.

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, потрібно і надалі намагатися домовитися зі Сполученими Штатами щодо постачання зброї. Це не обов'язково має бути безплатно.

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Що має робити Україна

Як наголосив Антонюк, Україні необхідна зброя, а американським виробникам зброї – ринок збуту. Потрібно працювати в тому напрямку, аби наша держава могла купляти у них зброю. Це й буде своєрідний ленд-ліз.

Тоталітарні режими зараз домінують з точки зору геополітичних рішень. І буде надзвичайно важко дотиснути їх без реальної сили. Це стосується й війни Росії проти України.

Не вийде досягнути навіть початкових позицій переговорного процесу без застосування реальної сили. Потрібно і надалі тиснути. Також важливо, щоб санкційна політика проти Росії була втримана. І за можливості посилена,

– зазначив Антонюк.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели розмову у Ватикані. Після цього президент США написав, що Путін не мав жодних причин упродовж останніх днів бити ракетами по цивільних в Україні. Це змушує його думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну. Трамп натякнув, що може посилити санкційну політику проти Росії.