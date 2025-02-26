Трамп пояснив, до якого моменту США будуть надавати військову допомогу Україні
- Дональд Трамп заявив, що військова допомога Україні може тривати до укладення угоди з Росією.
- Трамп наголосив, що Європа повинна вкладати більше грошей, оскільки європейські країни розташовані ближче.
Дональд Трамп зробив заяву стосовно підтримки України в майбутньому. Він пояснив, наскільки вистачить озброєнь Україні.
Дональд Трамп прокоментував надання допомоги Україні у війні з Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Білого дому.
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Потрібно домовитись із Росією, каже Трамп
За словами Трампа військова допомога може тривати деякий час, можливо, доти, доки не буде укладено угоду з Росією.
Послухайте, нам потрібно домовитися з Росією. Інакше це буде продовжуватися,
– пояснив він.
За його словами, зараз, коли американці вкладають свої гроші, гроші платників податків, і президент схвалює це, то США мають отримати гроші назад в тій чи іншій формі.
Трамп сказав, що зараз США не обіцяють Україні військової підтримки у майбутньому. Він також знову заговорив про те, що Європа вклала 100 мільярдів доларів, а США вклали 350 мільярдів доларів.
За словами Трампа, саме Європа повинна вкладати більше грошей, тому що європейські країни розташовані поруч.
Трамп відзначив, що у нього були "дуже хороші" переговори з Росією та "дуже хороші" переговори з Україною.