Переломить хребет війни: які HIMARS "із сюрпризом" США можуть передати Україні

США оголосили про новий пакет допомоги для України в розмірі 100 мільйонів доларів. Зокрема, передають лише одну ракетну установку HIMARS, що може свідчити про певний "сюрприз".

Засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний перелічив 24 Каналу дві можливі модифікації HIMARS. За його словами, це може бути установка для далекобійних ракет GLSDB або ATACMS.

Читайте також У день народження Байдена: США нададуть Україні новий військовий пакет на 100 мільйонів доларів

"Тих HIMARS, що в нас є, вистачає, щоб покривати всю лінію фронту. З великою ймовірністю, цей HIMARS приїхав для чогось нового", – наголосив Нарожний.

HIMARS для GLSDB

З відкритих джерел відомо, що Пентагон законтрактував ракети GLSDB – це планерна бомба малого діаметра вагою 100 кілограмів. До неї поставили систему керування і ракетний двигун. Повідомляють, що дальність сягає понад 150 кілометрів.

Головний момент – вона дуже дешева. Я думаю, що йдеться про 100 тисяч доларів приблизно. Ракета GMLRS, яку ми тепер використовуємо, коштує 170–180 тисяч доларів,

– зауважив Нарожний.

Натепер ворог відсуває всю свою логістику на 100–120 кілометрів від лінії фронту, щоб Сили оборони не могли дістати HIMARS за жодних умов. А з GLSDB доведеться ховати на відстань 180–200 кілометрів. Це дуже ускладнить логістику та управління військами.

HIMARS для ATACMS

У The Wall Street Journal повідомляли, що в HIMARS внесли спеціальні модифікації, які не дозволяють стріляти по території Росії. Тому існує ймовірність, що Україні передали спеціальний HIMARS, з якого можна запускати ATACMS з дальністю 300 кілометрів.

Якщо так, то це дійсно змінить хід війни. Якщо це буде 50–100 штук, то з такою кількістю ми можемо знищити всі склади, логістичні центри, мости, пункти управління. Це переломить хребет війни,

– констатував Нарожний.

На думку військового експерта, тоді варто почати з авіації і ППО ворога, а також Кримського моста.

Військова допомога від США: останні новини