Змусить економити: в ISW пояснили, як зупинка постачання зброї зі США вплине на війну

США призупинили постачання зброї до України, зокрема, критично важливі засоби протиповітряної оборони. Аналітики вважають, що це змусить українських військових економити ресурси та пришвидшить просування російської армії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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На що вплине зупинка постачання зброї зі США

Аналітики вважають, що призупинення частини військової допомоги від США Україні підсилює "теорію перемоги" російського диктатора Володимира Путіна. Згідно з нею, Росія може виграти війну виснаженням – повільно просуваючись і чекаючи, поки Захід втомиться підтримувати Україну.

Рішення про припинення військової допомоги, ймовірно, змусить українські війська ще більше економити ресурси, хоча точний графік відкладених поставок наразі невідомий,

– підкреслили в ISW.

Там додали, що це також пришвидшить просування російських військ на полі бою, як це вже траплялося під час попередніх затримок у постачанні озброєння.

Своєю чергою, росіяни впевнені в стратегії Путіна та підтримують призупинення допомоги. На думку аналітиків, це суперечить заявленій меті Дональда Трампа – досягти переговорів і справедливого миру.

Також в Інституті вивчення війни наголосили, що рішення США послаблює здатність України захищатися від ударів Росії ракетами та дронами великої дальності. Такі атаки вже призвели до значних жертв серед цивільного населення, що контрастує з заявами Трампа про припинення загибелі мирних людей в Україні.

До слова, речниця Держдепу США заявила, що призупинення деяких поставок не означає повного припинення військової допомоги Україні. За її словами, зобов'язання США щодо постачання ракет Patriot залишаються в силі.