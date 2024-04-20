Про Україну говорили майже весь час: що зараз відбувається у Палаті представників

Палата представників вже невдовзі голосуватиме за допомогу Україні на суму 60 мільярдів доларів. Шанси на успішне рішення дуже високі.

Про це 24 Каналу розповіла старша редакторка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко, додавши, що після голосування документ відправлять на розгляд Сенату. Відтак його нададуть на підпис президента, що також має відбутися дуже швидко.

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Україна за крок від отримання допомоги

Очікується, що після ухвалення рішення, всі наступні кроки будуть швидкими. У Білому домі вже провели підготовчі роботи, тому боєприпаси, військова допомога, ймовірно, вже перебуває на складах у Європі.

У промовах, які сьогодні виголошували політики, вся увага була зосереджена на Україні. Всі говорили про те, чому США мають допомагати українському народу під час війни.

Конгресмени ділилися своїми враженнями, згадували, як приїжджали в Україну, зустрічалися з людьми, розповідали про трагедії, воєнні злочини Росії, які вони тут побачили,

– зауважила Тетяна Ворожко.

Основні повідомлення були про те, що мир може прийти тільки через силу, лише так його вдасться досягнути. Тож всі розуміють, що зараз відбувається важливий історичний момент, який визначить, чи залишаться США партнером, якому можна довіряти.

Якщо рішення ухвалять, військова допомога може надійти на фронт вже протягом тижня. Мовиться про досить великий обсяг, серйозний потік, який має потужно вплинути на ситуацію в Україні.

Про Україну говорили весь час, тематика України домінувала упродовж всього засідання,

– наголосила Тетяна Ворожко.

Щодо законопроєкту по Україні було запропоновано три поправки, всі вони були відхилені. Далі конгресмени запропонували зробити перекличку, щоб побачити кількість людей – все це трохи затримало процес голосування.

Чи є ризик, що допомогу не ухвалять

За словами старшої редакторки української служби "Голосу Америки", така ймовірність дуже мала. Навпаки всі присутні акцентували на допомозі нашій державі та багато говорили про воєнні злочини, які скоїла Росія.

Ненсі Пелосі – колишня спікерка Палати представників – сказала, що в Україні російська армія гвалтувала матерів на очах їхніх дітей, тому якщо не буде підтриманий цей законопроєкт, то кров буде на руках тих, хто не проголосував,

– сказала Ворожко.

Серед аргументів на підтримку звучало й те, що США не може стати на бік диктаторів, яким є Владімір Путіна, що політика умиротворення не працює, а третина допомоги залишається в Сполучених Штатах, адже зброя, яку передадуть Україні буде заміщена, тобто американці матимуть роботу.

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