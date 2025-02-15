Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США є критично важливою. Він також зауважив, що припинення підтримки зробить Україну вразливою до нової масштабної атаки Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News.

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Наскільки допомога США критична для України

Зеленський наголосив, що подальша військова підтримка США має вирішальне значення для оборони та майбутнього України. Він зазначив, що навіть не хоче розглядати варіант, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо,

– заявив президент.

Крім того, Зеленський висловив занепокоєння, що припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.

Також український лідер застеріг, що Владімір Путін не має наміру завершувати війну, а прагне лише тимчасового припинення вогню, щоб перегрупувати війська та домогтися зняття міжнародних санкцій.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна просила у президента США Дональда Трампа дозволу використовувати заморожені російські активи для купівлі американської зброї. Однак наразі ця ідея не має підтримки з боку американського лідера.