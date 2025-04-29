Україна готується до повної зупинки допомоги від США: в нашого ВПК є вразливе місце

Західні ЗМІ написали, що Україна почала готуватися до повного припинення допомоги з боку Сполучених Штатів, наростила власне виробництво зброї та активізувала переговори з європейськими союзниками. Це називають "планом Б" для нашої держави.

Зараз Україна тестує власні системи. Як розповів 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, вони вже продемонстрували свою ефективність, однак в українського ВПК є слабке місце.

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Яке слабке місце України

Найслабше місце – це збиття російської балістики та аеробалістики, тому що найкраще з цим справляються саме ракетні системи Patriot, а 84% боєприпасів до цих систем ми раніше отримували саме з боку Сполучених Штатів Америки.

Зараз ми активно тестуємо нашу власну лазерну розробку "Тризуб", яка показала свою ефективність проти дронів, крилатих ракет на відстані близько 3 кілометрів, а також здатна збивати з курсу цілі на відстані приблизно 10 кілометрів. Ще раніше спільно з американцями діяла програма FrankenSAM, коли до радянських "БУКів", до С-300 адаптовували ракети AIM-9 західного виробництва.

"Тому протиповітряна оборона – це дещо вразливе місце. Володимир Зеленський виступав з ініціативою – якщо США не можуть надати нам Patriot, то ми готові їх купувати", – сказав Дмитро Жмайло.

Скільки допомоги ми отримуємо від США

Щодо іншого виду озброєння, то розподіл приблизно такий: третина – наше власне виробництво, третина – європейське постачання, третина – американське. Хоча, наприклад, кожен другий снаряд натівського калібру – основний 155 міліметрів – уже виробляється Укроборонпромом або в Україні. Безпілотні системи – це 96% наше власне виробництво.

Український ВПК завантажений десь на половину. Європа сидить на російських грошах, а ми просимо завантажити наш ВПК, дати нам ці кошти, щоб ми купляли зброю по всьому світу,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Головне, щоб у Європи була політична воля. Бо вкладати зараз у Збройні сили України – це значно дешевше, ніж потім зупиняти російську агресію на своїх кордонах. А до 2029 року у росіян є такі плани й саме до цього вони готують армію та інфраструктуру.

Але навіть якщо американці не захочуть продовжувати допомагати, то Україна має можливості впоратися самостійно. Збройні Сили зможуть втримати фронт і продовжувати спротив.

Нагадаємо, Україна та США працюють над угодою про рідкісноземельні метали. Раніше Дональд Трамп вимагав компенсувати всю надану допомогу. Тепер стало відомо, що вона не увійде до положень документа.