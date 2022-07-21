50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники: Британія анонсувала нову допомогу Україні

21 липня 2022 , 16:07
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Джерело:

Уряд Великої Британії

У Британії оприлюднили новий пакет військової допомоги для України. Протягом найближчих тижнів ЗСУ передадуть 50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники.

Також Лондон передасть Києву десятки артилерійських систем. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в оновленому звіті до парламенту.

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Яке озброєння мають передати британці для ЗСУ:

  • понад 20 155-міліметрових самохідних установок M109,
  • 36 105-міліметрових артилерійських установок L119,
  • радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби,
  • понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

Також Лондон має передати 1600 одиниць протитанкової зброї, мовиться і про  безпілотники з сотнями боєприпасів.

Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення путіна,
– наголосив Бен Воллес.

В Україну раніше вже відправили близько 7 тисяч одиниць протитанкової зброї

Наразі в Україну британці відправили вже 6900 одиниць протитанкової зброї. Мовиться передусім про NLAW, Javelin, Brimstone. Мали надійти 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak і сотні ракет.

Також передали морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги. Це – 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.

Зверніть увагу!
У червні Борис Джонсон повідомив, що Британія надасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки. Також Британія розпочала масштабну підготовку українських солдатів.

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Військова допомога від західних партнерів: останні новини

  • Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості щодо систем ППО для України. Він зазначив, що певні успіхи є, проте потрібний ще кращий рівень захисту.
  • Напередодні про новий пакет допомоги оголосила Литва. Мовиться про додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.
  • Черговий транш військової допомоги погодив 18 липня і Євросоюз. Мовиться про 500 мільйонів євро.

Дізнайтесь у відео – про значення HIMARS на фронті:

 

Автор: Ірина Пундор