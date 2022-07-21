50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники: Британія анонсувала нову допомогу Україні
Джерело:Уряд Великої Британії
У Британії оприлюднили новий пакет військової допомоги для України. Протягом найближчих тижнів ЗСУ передадуть 50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники.
Також Лондон передасть Києву десятки артилерійських систем. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в оновленому звіті до парламенту.
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Яке озброєння мають передати британці для ЗСУ:
- понад 20 155-міліметрових самохідних установок M109,
- 36 105-міліметрових артилерійських установок L119,
- радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби,
- понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.
Також Лондон має передати 1600 одиниць протитанкової зброї, мовиться і про безпілотники з сотнями боєприпасів.
Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення путіна,
– наголосив Бен Воллес.
В Україну раніше вже відправили близько 7 тисяч одиниць протитанкової зброї
Наразі в Україну британці відправили вже 6900 одиниць протитанкової зброї. Мовиться передусім про NLAW, Javelin, Brimstone. Мали надійти 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak і сотні ракет.
Також передали морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги. Це – 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.Зверніть увагу!
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Військова допомога від західних партнерів: останні новини
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