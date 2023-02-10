З Британії з любов'ю: українські воїни на фронті отримають Mitsubishi від волонтерів

Українці продовжують протистояти російській агресії як на полі бою, так і в тилу. Важливе значення відіграє допомога небайдужих українців у тилу, які підтримують наших воїнів всіма можливими засобами. Так, завдяки фонду British-Ukrainian Aid з Великої Британії на фронт відправилася чергова автівка.

Організація British-Ukrainian Aid, яка фінансується завдяки добровільним внескам, надає українцям гуманітарну допомогу, пише 24 Канал. У рамках цієї допомоги нашим військовим для евакуації поранених передали пікап Mitsubishi. Автівка поїде на Схід, де зараз найбільш гаряча ситуація через наступ окупантів.

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Як черговий пікап з Британії опинився в Україні

Заснований у Лондоні фонд British-Ukrainian Aid вже передав в Україну для гуманітарних цілей понад сотню автомобілів. І вже вдруге завдяки взаємодії Фонду 24 Каналу та British-Ukrainian Aid українські захисники отримають пікап.

Співзасновник фонду British-Ukrainian Aid Богдан Болонний у коментарі 24 Каналу розповів, що Mitsubishi придбали на аукціоні. Саме так значну частину автівок і купує British-Ukrainian Aid, передаючи в Україну.

Українські воїни на Сході отримаю пікап з Британії / Фото 24 Каналу

Після цього автомобіль для українських військових доставили до кордону України з Польщею. Інших деталей щодо автівки у фонді British-Ukrainian Aid не розкривають, щоб інформацією не змогли скористатися російські окупанти.

Всупереч труднощам: як автівка для ЗСУ перетнула кордон

Вперше допомогти фонду British-Ukrainian Aid зголосилася українська волонтерка Христина. Жінка від початку повномасштабного вторгнення допомагає Силам оборони України, а також співпрацює з іншими волонтерами.

Фонд British-Ukrainian Aid вийшов на Христину, так би мовити, через десяті руки. У коментарі 24 Каналу вона розповіла, що наразі займається перевезенням авто з Польщі для наших військових.

Mitsubishi для українських воїнів / Фото 24 Каналу

Христина зазначила, що почала купувати та переганяти автомобілі в Польщі ще на початку вторгнення Росії. Дорогою в Україну на Mitsubishi виникли незначні проблеми зі склоомивачами.

Попри такі незручності, Христина зуміла пригнати автомобіль в Україну. Вона розповіла, що в дорозі відкривала вікно та поливала скло водою та їхала далі.

Вже в Україні пані Христина залишила автомобіль у сервісі, щоб усунути інші дрібні несправності. За її словами, питань до машини немає. "Добре їде, двигун добре працює", – сказала Христина.



Пані Христина та автомобіль Mitsubishi, який вона пригнала з Польщі / Фото 24 Каналу

. Фонд 24 Каналу взяв на себе вирішення питання щодо проходження техогляду пікапа для Сил оборони України. Автомобіль вже пройшов ТО і відправився на передову.

Автівка з Британії вже відправилася на фронт / Фото надані 24 Каналу

Українські військові отримали Ford з Британії

Майже місяць тому 24 Канал розповідав історію, як фонд British-Ukrainian Aid передав українським військовим з 24 бригади пікап Ford. Авто відправилося на Схід, щоб допомагати Силам оборони з евакуацією.

Пікап з Лондона до Києва пригнав 66-річний український волонтер Ігор Стернійчук. Фонд British-Ukrainian Aid виділив кошти й пан Стернійчук самостійно знайшов автомобіль для українських військових і купив у власника.

Слід звернути увагу, що досить часто автомобілі для військових їдуть не порожніми. Українські волонтери в Лондоні розповідали, що намагаються завантажувати пікапи гуманітарною допомогою.

Також варто звернути увагу, що між Україною і Британією вже налагодилася певна кооперація у контексті автомобілів. Причина в тому, що в Британії лівосторонній рух, через що на вживані британські автомобілі в Європі практично немає попиту.

Як Фонд 24 допомагає Силам оборони