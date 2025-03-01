Річ не лише у зброї: чи справді Україна протримається лише пів року без допомоги США

Видання Financial Times написало, що, ймовірно, Україна може протриматися без допомоги США щонайменше пів року. Однак західні ЗМІ не можуть мати доступу до таємної інформації, тому не варто сприймати такі матеріали серйозно.

Насправді на перебіг війни Росії проти України впливатиме дуже багато чинників. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

До теми Україна зможе протриматися щонайменше 6 місяців навіть без допомоги США, – FT

"Зброя буде надходити"

Іван Тимочко зазначив, що зброя – це один з чинників, який впливає на перебіг бойових дій. Але також вплив мають спроможності Росії, чи з'являться в неї додаткові союзники, чи будуть вони збільшувати їм рівень поставок.

Крім того, партнери України заявляють, що готові надавати кошти. Якщо вони зможуть закупляти для України на тому ж рівні зброю, як до цього часу, то не матиме суттєвого значення, чия це буде зброя. Головне те, що вона є і надходить нашій державі. Тому зараз дуже важко оцінити, якою буде ситуація.

Хто до нас уже прийшов? Ми звикли говорити про Bayraktar, Rheinmetall, ще декілька виробників зброї, які зайшли в Україну, які публічні. Але є, як мінімум, ще пів десятка величезних виробників зброї, корпорацій, які не хочуть, щоб озвучували їхню присутність в Україні. Але вони ефективно виконують свою роботу,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За його словами, багато українців навчаються за кордоном для того, щоб володіти іноземною зброєю. Спектр український військових за кордоном, які здобувають навички і освіту володіння їхньою зброєю, постійно збільшується. Цього не було б, якби поставки зброї в Україну припинялися б.

"Зброя буде надходити. Я більше схильний до думки, що потенціал зброї буде нарощуватися, а не зменшуватись. Тому що за три роки одні будували корпорації, свій бізнес у розрахунку бойових дій в Україні чи закупівель зброї. Багато світових лідерів, політиків формували свої політичні програми у плані підтримки України", – вважає Тимочко.

Він навів приклад Словаччини. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляє, що він виступає проти України, проти поставок зброї, що він припиняє всі державні закупівлі. Однак він не зміг нічого зробити з приватними виробниками зброї, які досі постачають її в Україну.