Залишиться сталою чи збільшиться: якою буде підтримка США після візиту Зеленського

Після візиту президента України до США, який тривав з 22 по 27 вересня, Україна отримала черговий пакет допомоги на суму майже 8 мільярдів доларів. Зеленський зустрівся з чинним лідером США Байденом та обома кандидатами в президенти, аби представити план перемоги України.

Україна нині стоїть на порозі того, що скоро відкриються двері нової адміністрації президента Сполучених Штатів. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, додавши, що якщо на виборах переможе Гарріс, тоді в України буде абсолютно інша підтримка, ніж якщо президентом стане Трамп.

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Зміна адміністрації президента США – зміна пріоритетів

Громадський діяч наголосив, що зараз адміністрація Байдена перед тим, як піти, хоче витратити гроші бюджету, тому будуть передбачені певні контракти.

Однак, з його слів, проблема тільки в тому, що до влади може прийти Трамп, тоді він може намагатися розірвати ці угоди або сказати, що вже достатньо США допомогли Україні й треба допомагати Росії. Зі слів Рашкіна, виключати такий варіант не варто, однак він вважає, що все-таки США й надалі підтримуватимуть Україну.

"Підтримка США залишиться сталою чи збільшиться. Зараз є для цього можливості, бо гроші з бюджету треба витрачати й у чинного президента закінчується термін. Зміна адміністрації президента – це зміна певних пріоритетів, речників з нацбезпеки. Витратити всі кошти – це святе для американського бюджету, бо, якщо не витратити цей, то наступного разу грошей виділять менше", – пояснив Рашкін.

Заяв про дозвіл на завдання ударів вглиб Росії – немає

Видання The Times повідомляло, що Володимир Зеленський завершив візит до США, не отримавши очікуваний дозвіл на застосування західних далекобійних ракет для ударів вглиб Росії.

Однак, зі слів Рашкіна, не варто виключати, що такий дозвіл Україна могла вже отримати й пригадав ситуацію довкола передачі ракет ATACMS.

Зараз бачимо гучні заяви щодо плану перемоги, а про "червоні лінії" чи далекобійні ракети – ні. Згадаймо, Зеленський визнав, що Україні передали ATACMS через місяць, а протягом цього часу американці мовчали, бо так треба діяти під час війни. А ми в той період всі обговорювали, коли ж дадуть ATACMS,

– озвучив Рашкін.

Рашкін також зазначив, що увесь той скандал, який розгорнувся через те, що Зеленський відвідав оборонний завод у Пенсильванії, мав і позитивний ефект.

"Зеленський побував на заводі та подякував американським робітникам. Тепер в США люди розуміють, що боєприпаси для України виготовляються тут на американських заводах американськими працівниками. Ці люди усвідомили, що вони не просто по контракту виконують певну роботу, а роблять дуже важливу справу для України", – підсумував Рашкін.

Офіційно! Речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що під час візиту до США Зеленський зміг виконати майже 100% запланованих завдань. Ключове з них полягало в тому, що він представив план перемоги України, зберігаючи принцип двопартійності.