Спитайте Росію, що вона готує цього літа у Білорусі, – Зеленський про допомогу Україні

На саміті у Вільнюсі президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності допомагати Україні. За його словами, якщо Росія зазнаватиме втрат, це може підштовхнути її до дипломатії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву українського лідера.

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Зеленський закликає Європу об'єднуватися проти Росії

На саміті в Литві Володимир Зеленський зазначив, що Україна має тактичні рішення, які допомагають зупиняти агресію Росії. Зокрема, йдеться про нещодавню операцію "Павутина" по російських аеродромах.

Президент додав, що разом з Європою і США та їхньою зброєю Україна зможе зупинити агресію Росії.

Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись,

– зазначив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, коли Росія фізично слабша, то з нею буде легше вести дипломатію.

Зеленський зазначив, що партнери можуть надати нашій оборонній сфері допомогу у виробництві зброї. Зеленський каже, що Україна може покрити 40% потреб зброї, але потрібне стабільне фінансування. Кошти потрібні для розвитку мережі протиповітряної оборони та ракет для неї.