Чи є ознаки, що США припинять допомогу Україні: Зеленський дав відверту відповідь

Президент Дональд робив різні заяви щодо військової допомоги Україні. Він допускав як її зменшення, так і посилення задля примушування Росії до переговорів.

Володимира Зеленського спитали, чи є загроза припинення допомоги з боку США та ЄС, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави наголосив, що сьогодні немає сигналів, що допомога з боку США, Євросоюзу та інших країн, передусім Британії, припиниться. Це, зокрема, підтверджено двосторонніми контактами, підписаними гарантіями безпеки.

Зеленський уточнив, що озброєння, яке мають ЗСУ, складається на 40 відсотків з внутрішнього виробництва і по 30 відсотків з допомоги від США та ЄС.

Нагадаємо, що Держдеп США на 90 днів заморозив фінансування іноземної допомоги. Зокрема, в Україні припинили роботу проєкти USAID.

У Києві переконують, що це не вплине на поставки озброєння зі США до України