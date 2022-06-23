Військова машина Кремля розсипається на гвинтики: частина лишилася в Україні

У зв'язку з величезними втратами серед особового складу, в РФ продовжують здійснювати набір громадян для участі в "спеціальній військовій операції", але охочих з кожним разом дедалі менше.

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Так, у пункті постійної дислокації 69 окремої козацької бригади прикриття (військова частина 61424, Бабстово) вже понад тиждень триває комплектування батальйону.

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Відповідно до задуму, новоприбулих військовослужбовців мали одразу після набору відправити на підготовку до Ростовської області, після чого посилити за їх рахунок наявні на території України сили.

Однак наразі батальйон вдалося укомплектувати особовим складом всього на 1%, тому всі подальші плани під великим питанням, а на людей, причетних до набору, чекає "мотиваційна розмова" з командуванням.

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Підтверджується інформація, що колишні військовослужбовці Збройних сил РФ воюють на боці Сил оборони України.

Група військовослужбовців 14-ї окремої бригади спеціального призначення (військова частина 74854, Хабаровськ) після звільнення з військової служби по закінченню контракту переїхала зі своїми сім'ями до Києва і зараз воює у складі Сил оборони України.

Колишні товариші по службі цієї групи людей розділилися на два табори: одні вважають їх зрадниками і бажають їм смерті, а другі вважають, що вони вчинили правильно і раз вийшло в одних, то й інші можуть наслідувати їх приклад.

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