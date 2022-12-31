Військова ситуація там не катастрофічна, але міста більше не існує, – Буданов про Бахмут
31 грудня 2022, 13:34Читать новость на русском
Армія Росії майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
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За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.
Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати,
– сказав він.
Зауважимо, що керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27 – 28 грудня приїздив у Бахмут.
Головне про бої за Бахмут
- Бахмут – справжня східна фортеця України. Українські воїни героїчно відбивають атаки російських окупантів й завдають їм колосальних втрат.
- Росіяни дещо сповільнили наступ у районі Бахмута. За час постійних безрезультатних атак на місто сили ворога суттєво виснажилися.
- В ISW вважають, що російський наступ на Бахмут дійшов своєї кульмінації та, ймовірно, скоро завершиться. Загарбники виснажать свої ресурси й не зможуть продовжувати атаку.