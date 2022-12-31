Військова ситуація там не катастрофічна, але міста більше не існує, – Буданов про Бахмут

Армія Росії майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати,

– сказав він.

Зауважимо, що керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27 – 28 грудня приїздив у Бахмут.

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