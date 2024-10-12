Рада розширила список осіб, яким можна підписувати контракти із ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон щодо військової служби іноземців та людей без громадянства. Він дозволяє таким особам укладати контракти із ЗСУ.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, 276 парламентаріїв підтримали закон під номером 12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

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Що передбачають зміни у законодавство

Іноземні громадяни, а також люди, які не мають громадянства, зможуть підписати контракти зі Збройними Силами України, Нацгвардією і Держспецслужбою транспорту.

Перед цим вони будуть змушені пройти спеціальну перевірку у Центрі рекрутингу іноземців, який ще мають створити.

Перевірка має на меті з'ясувати:

законність перебування іноземців на території України;

факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;

ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що необхідність розширення категорій осіб, які можуть укладати контракти з українською армією, виникла через складну оперативну обстановку на фронті та потребу у збільшенні чисельності бойового складу ЗСУ та нших військових формувань.

До слова, у Комітеті з питань нацбезпеки назвали дві обставини, за яких будуть мобілізовувати чоловіків у віці 50 – 60 років.