Зброя для України: Еквадор розглядає передачу радянської техніки через посередництво США

Еквадор планує передати США старі радянські озброєння в обмін на нові. У Вашингтоні розглядають можливість передачі цієї зброї для України.

У Еквадорі хочуть передати Сполученим Штатам застарілу радянську військову техніку з метою підтримки України в умовах російської агресії. Про це повідомив заступник держсекретаря Кевін Салліван.

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Еквадор готується передати техніку для України через США

Президент Еквадору Даніель Нобоа повідомив, що країна згодна передати Вашингтону військову техніку приблизно на 200 мільйонів доларів в обмін на нову американську зброю на ту саму суму. Мовилося про шість радянських військових гелікоптерів, ракетні установки та системи ППО, які було виготовлено у 1990-ті роки.

Наскільки я розумію, еквадорський уряд ще вивчає це питання. Ця угода з метою передати техніку українському уряду, який бореться із російським вторгненням на свою територію,

– зазначив Кевін Салліван.

У Росії відреагували на це в типовому для себе стилі. Речниця російського МЗС Марія Захарова висловила засудження цієї угоди, зазначаючи, що такий крок порушує умови раніше укладених контрактів.

Раніше Росія вже вживала економічних заходів до Еквадору, заборонивши імпорт бананів з країни, як одного з найбільших постачальників цього продукту.

Передача зброї для України: останні новини

Буданов закликав партнерів передати ракети CRV7. Голова ГУР наголосив, що, якщо Канада погодиться передати зброю Україні, то це буде ситуація win-win, від якої кожен лише виграє.

США запропонували Греції до 200 мільйонів доларів в обмін на передання або продаж озброєння Україні. Мова іде про армійські системи малої дальності, що значно підсилило б українську систему ППО.

Також відомо, що опозиційна партія в Німеччині наполягає на наданні Україні далекобійних ракет Taurus. Проте канцлер Олаф Шольц та інші політичні сили поки не підтримують це рішення.

Нобоа в інтерв'ю телеканалу Ecuavisa сказав, що "ми не збираємося розривати зв'язки з Росією" і наполягав, що відправка "брухту" військової техніки не суперечить міжнародному праву.