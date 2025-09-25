Військовий капелан Євгеній Копайгородський розповів ексклюзивно для 24 Каналу, що втрати – дуже важке питання. Він поділився, що нещодавно ховав побратима у Краматорську. Інші військові не відразу готові про це говорити, але вони не проти, щоб з ними був капелан і читав спільну молитву.
Чому важливо молитись за загиблих?
Євгеній Копайгородський наголосив, що переживати втрати боляче, однак важливо проявити свою любов тому, хто загинув. Він намагається цього навчити побратимів.
Коли людина зустрічається з Богом у потойбічному житті, вона втрачає одну важливу властивість – молитву за самого себе. Вона не може молитись, бо приходить немов би на вирок. Однак Господь дає цю можливість всім рідним, близьким, побратимам і друзям. Тобто всім, які були поруч протягом земного життя,
– сказав він.
Проявити любов тому, хто стоїть поруч ми можемо і словом, і ділом. А молитва – це прояв любові до людини, яка загинула. Вона віддала для нас найцінніше – своє життя.
У писанні є фраза: "Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх". Хоч стан важкий, але хлопці намагаються молитись і вшановувати,
– зазначив військовий капелан.
Він поділився важливим моментом – хлопці, віддаючи пошану побратиму, дістають пачку цигарок і кладуть на гріб. Для них пачка цигарок – це все, що є. Вони віддають все. Це доволі щемливо.
Яка зараз ситуація на фронті?
- Росіяни стверджують, що їм вдалося взяти під контроль село Калинівське на Дніпропетровщині. У Силах оборони спростували це. Окупанти, проводячи бойові дії там, намагаються відвернути увагу наших захисників від інших гарячих напрямків.
- Ворог почав скупчувати свої елітні війська довкола агломерації Костянтинівка – Слов'янськ. Все тому, що основна мета росіян – просунутись якомога більше на Донеччині.
- Росія не припиняє активні бойові дії й на Харківському напрямку. Відомо, що загалом на фронті протягом 23 вересня 2025 року відбулось 172 боєзіткнення.