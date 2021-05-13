"Оцінили ситуацію на фронті": військові дипломати США побували у зоні ООС

Район проведення Операції Об'єднаних сил відвідали військові дипломати Посольства США в Україні. Їхній візит тривав 3 дні і завершився у четвер, 13 травня.
Джерело:Операція об'єднаних сил
Пресслужба ООС повідомила, що участь у делегації взяли військові аташе. Вони оцінили ситуацію на Донбасі.
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Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті та пересвідчились в присутності Російських військ на Сході України,
– мовиться у повідомленні.
За даними пресслужби, до складу делегації увійшли "новопризначений Аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, Аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт та помічник Аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс".
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