Військові дійсно починають іти в наступ на Запорізькому напрямку

Українські військові прагнуть звільнити всю територію України від російських загарбників. Наші воїни вже пішли в наступ на декількох напрямках, серед яких і Запорізький.

Українські захисники зупинили російських окупантів

Відповідну інформацію в ексклюзивно інтерв'ю 24 каналу повідомив екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін. Він розповів, що росіяни розглядають Запорізький напрямок як один з перспективних для розгортання свого наступу.

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Через це, за словами Жоріна, в останній час Росія перекидає на цей напрямок свої основні сили. Зокрема, війська агресора перекидають сили з-під блокадного Маріуполя.

"Річ у тім, що той напрямок, в якому ми працюємо та виконуємо свої задачі – ворог його розглядає як один з перспективних для розгортання свого наступу, і саме сюди перекидаються основні сили, в тому числі і останнім часом перекидаються сили з-під Маріуполя, теж сюди, на Запорізький напрямок, там, де ми, власне кажучи, працюємо", – розповів він.

Колишній командир полку захисників Маріуполя повідомив, що понад тиждень тому українським воїнам вдалося зупинити росіян. Через це окупанти врізалися у позиції Збройних Сил України.

Тепер, як заявив Жорін, українська армія дійсно отримала змогу просуватися вперед.

Десь тиждень, навіть більше, півтора до цього наша основна задача була – це стримування ворога та стримування наступу, що нам, в принципі, вдалося – ми змогли зупинити, ворог не може більше просуватись вперед, він просто врізався в позиції Збройних Сил та українських військових, і сьогодні, дійсно, ми маємо змогу не тільки утримувати свої позиції, а і виходити вперед і виносити українські позиції потроху вперед,

– сказав український захисник.

Він додав, що в планах в української армії просуватись, допоки не буде звільнено всю територію України.

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Про деблокаду Маріуполя Максим Жорін розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Повну розмову з екскомандиром полку захисників Маріуполя читайте найближчим часом на сайті 24 каналу.