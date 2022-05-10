Військові дійсно починають іти в наступ на Запорізькому напрямку
Українські військові прагнуть звільнити всю територію України від російських загарбників. Наші воїни вже пішли в наступ на декількох напрямках, серед яких і Запорізький.
Українські захисники зупинили російських окупантів
Відповідну інформацію в ексклюзивно інтерв'ю 24 каналу повідомив екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін. Він розповів, що росіяни розглядають Запорізький напрямок як один з перспективних для розгортання свого наступу.
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Через це, за словами Жоріна, в останній час Росія перекидає на цей напрямок свої основні сили. Зокрема, війська агресора перекидають сили з-під блокадного Маріуполя.
"Річ у тім, що той напрямок, в якому ми працюємо та виконуємо свої задачі – ворог його розглядає як один з перспективних для розгортання свого наступу, і саме сюди перекидаються основні сили, в тому числі і останнім часом перекидаються сили з-під Маріуполя, теж сюди, на Запорізький напрямок, там, де ми, власне кажучи, працюємо", – розповів він.
Колишній командир полку захисників Маріуполя повідомив, що понад тиждень тому українським воїнам вдалося зупинити росіян. Через це окупанти врізалися у позиції Збройних Сил України.
Тепер, як заявив Жорін, українська армія дійсно отримала змогу просуватися вперед.
Десь тиждень, навіть більше, півтора до цього наша основна задача була – це стримування ворога та стримування наступу, що нам, в принципі, вдалося – ми змогли зупинити, ворог не може більше просуватись вперед, він просто врізався в позиції Збройних Сил та українських військових, і сьогодні, дійсно, ми маємо змогу не тільки утримувати свої позиції, а і виходити вперед і виносити українські позиції потроху вперед,
– сказав український захисник.
Він додав, що в планах в української армії просуватись, допоки не буде звільнено всю територію України.Важливо! Про деблокаду Маріуполя Максим Жорін розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Повну розмову з екскомандиром полку захисників Маріуполя читайте найближчим часом на сайті 24 каналу.
Яка ситуація на Запоріжжі
- Російські військові окупували частину території Запорізької області та позбавили Україну виходу до Азовського моря. Росіяни встигли призначити одіозного екснардепа Євгена Балицького так званим "главою військово-цивільної адміністрації Запорізької області".
- Російські військові на тимчасово окупованих територіях Півдня України хочуть провести примусову мобілізацію, щоб поповнити свої лави українцями. Також окупанти відбирають у мирних українців документи.
- Нещодавно Збройні Сили України завдали ворогу потужного удару поблизу населеного пункту Пологи. Росіяни зазнали значних втрат.
- У тимчасово окупованому населеному пункті Бурчак, що на Запоріжжі, виявили 100 поранених загарбників.
- У Запорізькій обласній військовій адміністрації констатували, що противник не проводив активних бойових дій. Там заявили, що ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запоріжжі.
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