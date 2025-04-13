"Вампір-листоноша": військові вигадали незвичний спосіб доставляти гостинці та листи на фронт
- Українські захисники на Вовчанському напрямку використовують дрони-бомбери "Вампір" для доставки необхідних речей, харчів і листів від рідних через загрозливу ситуацію.
- Дрони забезпечують зворотний зв'язок, дозволяючи відправляти листи-відповіді та інші предмети назад до рідних.
На Вовчанському напрямку українські захисники вигадали, як отримувати необхідні речі від рідних. Для цього пристосували дрони.
Через загрозливу ситуацію доставляти провізію автомобілем надто ризиковано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
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Українським воїнам доставляють провізію дронами
Українські захисники на Вовчанському напрямку отримують необхідні речі, харчі й листи від рідних за допомогою дронів-бомберів "Вампір".
"Через напружену обстановку на Вовчанському напрямку, завезення автівкою провізії, води, медикаментів тощо вкрай ризиковане. І тому цю справу доручають дронам. Тут і розкривається універсальність бомбера Vampire. З таким самим успіхом, як він скидає на голови окупантів боєприпаси, він доправляє нашим хлопцям гостинці", – йдеться у повідомленні.
Перед запланованим рейсом дрона бійці надсилають список своїх потреб, їх намагаються максимально задовільнити.
В обов’язковому порядку це хліб, консерви, вода, масло, цукор, чай, грілки. Для додаткової енергії – солодощі. В банний день – сухий душ, змінна білизна. А ще дрон привозить листи від рідних,
– зазначили прикордонники.
Крім того, дрон "Вампір" дає можливість зворотного зв'язку від бійця до своїх рідних.
"Зворотний зв'язок також існує – "Вампір" споряджений котушкою з тросом, на кінці якого кріпиться карабін. І до нього можна причепити як лист-відповідь, так і, наприклад, батареї та павербанки", – наголосили в ДПСУ.