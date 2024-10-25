"Путін вистрілив собі в коліно": чим для нього може обернутися співпраця з КНДР щодо військ

Рішення залучити війська Північної Кореї у війні проти України зіграє проти Путіна. Ці солдати суттєво на ситуацію на фронті не вплинуть, одночасно з цим у Південної Кореї з'являється привід повноцінно почати допомагати Україні.

Про це в етері 24 Каналу наголосив публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що це потужний привід для військ інших країн бути присутніми в Україні, адже вже є прецедент і першим це зробив Путін.

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Рішення Путіна зіграє проти нього

І хоча буцімто Росія планує відправити війська КНДР тільки в Курську область, однак, зі слів громадського діяча, варто розуміти, що фронт нині охоплює і російську, і українську території.

"Навіть, якщо Путін відправить їх воювати на Курщину, вони ж будуть воювати проти українських військ. Вони намагатимуться вбивати українців. Я припускаю, що ті люди, які ухвалили в путінських політичних прошарках це рішення, можуть бути тими, хто таємно симпатизує Україні, США, ЄС. Бо настільки ідіотського рішення у тверезому стані важко уявити", – озвучив Мурзагулов.

Допомога Південної Кореї може вплинути на хід війни

Суттєвої вигоди для Путіна довкола рішення залучити північнокорейські війська до бойових дій проти ЗСУ, на думку громадського діяча, немає. Адже, згідно з його прогнозами, чисельності цих солдатів вистачить на 3 – 4 дні активних бойових дій.

Беручи до уваги щоденні тисячні втрати російської армії й те, що війська КНДР абсолютно не вміють воювати, не мають мотивації для цього, Мурзагулов впевнений, що вони розбігатимуться при першому ж пострілі.

Це абсолютно ворожа для Путіна дія, це класичний постріл самому собі в коліно, бо одразу будуть дипломатичні наслідки. Південна Корея – один з лідерів з виготовлення зброї у світі, це не якісь там криво летючі "петарди" як в Кім Чен Ина, а суперозброєння. Його на складах в Південній Кореї величезна кількість,

– зауважив Мурзагулов.

Якщо Південна Корея "розчохлить" хоча б половину з того, що відправила на вічне зберігання, то ЗСУ, зі слів громадського діяча, цієї зброї вистачить, аби як мінімум дійти до Калуги.

Путін передає ядерні технології КНДР

Сьогодні, зі слів Мурзагулова, у Південної Кореї є всі підстави це зробити, оскільки її розвідка, а також українська й американська, розуміють, що Путін віддає Кім Чен Ину радянські ядерні технології.

Він наголосив, що навіть в СРСР, коли за допомогою радянських і китайських інженерів КНДР створювала свої ядерні бомби, люди дотримувались норм і не передавали напряму ядерні технології.

Путін відкрито на очах розвідок всього світу передає верхівці КНДР технології, завдяки яким можна підірвати планету. Якщо Кім Чен Ин почне війну проти свого південного сусіда, це зачепить всіх моментально. І цей південний сусід розуміє масштаб катастрофи, бо знає, що Кім Чен Ин ненормальна людина, шизофренік,

– наголосив Мурзагулов.

Громадський діяч впевнений, що Кім Чен Ин може сьогодні легко розв'язати ядерну війну і Південна Корея це усвідомлює. Мурзагулов припустив, що президент України Зеленський вже провів розмову з керівництвом Південної Кореї, а воно відправило свою делегацію в Україну, аби вирішити, як допомогти їй.

Він також спрогнозував, що коли в США відбудуться президентські вибори, то буде ухвалена низка рішень, зокрема про надання дозволу Україні використовувати західну далекобійну зброю по території Росії.