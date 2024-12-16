Кремль мовчить про втрати військових КНДР у Курській області

У Курській області північнокорейські солдати вже зазнали перших втрат від українських сил. Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков відмовився це коментувати.

Прессекретар Путіна відмовився відповідати на запитання про можливі втрати серед військових КНДР у Курській області, передає 24 Канал.

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Це питання до міноборони,

– цитують Пєскова російські ЗМІ.

Відомо, що підрозділи армії КНДР 14 та 15 грудня 2024 року зазнали серйозних втрат у боях, включно з загиблими та зниклими безвісти. Це змушує Росію шукати шляхи доукомплектування своїх військ. З-поміж 94 окремої бригади армії КНДР було направлено додатковий особовий склад.

Українські бійці опублікували фото та відео з місця боїв, де видно тіла 22 ворожих солдат на снігу після штурмів.

Раніше 24 Канал писав, що у Росії перебуває близько 11 тисяч екіпірованих радянською зброєю північнокорейських військових, а у місцях їх розміщення діє особливий контррозвідувальний режим.