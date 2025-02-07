У районах Курської операції були нові штурми: знищено сотні військових Росії та КНДР
- Росіяни відновили штурми у Курській області, залучивши північнокорейських солдатів.
- Знищено сотні російських і північнокорейських військових. Нині на Курщині зосереджено близько 60 тисяч російських військовослужбовців.
Росіяни відновили штурми у Курській області. Крім того, ворог також підтягнув північнокорейських солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
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Нові бої на Курщині
Президент України повідомив, що сьогодні була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Курській області. Так, в районах проведення операції на Курщині російська армія почала нові штурми, а також підтягнула резерви найманців з КНДР. Втім, ворог зазнав серйозних втрат.
Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі,
– наголосив Зеленський.
Нині на Курщині зосереджено близько 60 тисяч військовослужбовців російської армії. Зеленський зазначив, що ці сили не додались до значних сил окупанта на Покровському напрямку та інших напрямках у Донецькій області.
Раніше у Генштабі повідомили, що за 6 місяців загальні втрати росіян у живій силі на Курщині становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими. Крім того, станом на 5 лютого окупанти зазнали чималих втрат у техніці:
- 131 танк,
- 689 бойових броньованих машин,
- 386 артилерійських систем,
- 12 одиниць РСЗВ,
- 12 засобів ППО,
- 1 літак,
- 3 гелікоптери,
- 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
- 1 164 одиниці автомобільної техніки,
- 34 одиниці спеціальної техніки.