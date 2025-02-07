Укр Рус
24 Канал Новини України У районах Курської операції були нові штурми: знищені сотні військових Росії та КНДР
7 лютого, 20:39
2

У районах Курської операції були нові штурми: знищено сотні військових Росії та КНДР

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Росіяни відновили штурми у Курській області, залучивши північнокорейських солдатів.
  • Знищено сотні російських і північнокорейських військових. Нині на Курщині зосереджено близько 60 тисяч російських військовослужбовців.

Росіяни відновили штурми у Курській області. Крім того, ворог також підтягнув північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Зазнали важких поранень: Зеленський розповів про полонених солдатів КНДР

Нові бої на Курщині

Президент України повідомив, що сьогодні була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Курській області. Так, в районах проведення операції на Курщині російська армія почала нові штурми, а також підтягнула резерви найманців з КНДР.  Втім, ворог зазнав серйозних втрат. 

Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі,
– наголосив Зеленський.

Нині на Курщині зосереджено близько 60 тисяч військовослужбовців російської армії. Зеленський зазначив, що ці сили не додались до значних сил окупанта на Покровському напрямку та інших напрямках у Донецькій області. 

Раніше у Генштабі повідомили, що за 6 місяців загальні втрати росіян у живій силі на Курщині становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими. Крім того, станом на 5 лютого окупанти зазнали чималих втрат у техніці: 

  • 131 танк,
  • 689 бойових броньованих машин,
  • 386 артилерійських систем,
  • 12 одиниць РСЗВ,
  • 12 засобів ППО,
  • 1 літак,
  • 3 гелікоптери,
  • 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
  • 1 164 одиниці автомобільної техніки,
  • 34 одиниці спеціальної техніки.