Військові КНДР потрапили в полон: якою буде реакція партнерів і росіян

Офіційно повідомлено про те, що військові КНДР потрапили в полон до СОУ. Скоро вони будуть давати свідчення.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що реакція світу й до того була млявою, але зараз можна чекати на трохи інші дії від наших партнерів.

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Військові КНДР у полоні

Загородній зазначив, що реакція світу давно повинна була бути більш активною. Навіть за найм'якшими стандартами попередньою адміністрації США – це суперескалація, коли третя країна з'явилась у війні Росії проти України, і це повинно було викликати більш жваву реакцію для надання Україні всієї необхідної зброї.

Була млява реакція, пробили нарешті питання бити по території Росії. Нам потім часто говорили, що там немає корейців, це не корейці. Тепер ми маємо живий приклад, щодо якого не можна сказати, що це не кореєць. Це дуже гарний початок розмови з Трампом, аби сказати, що війна вже давно світова та захоплює ще більше людей,

– зауважив політолог.

Реакція США та Росії

За його словами, Україні повинні надати військову допомогу, бо це суперескалація. Рухнула вся політика Саллівана, Байдена щодо того, щоб війна не розросталась по всьому світу. Уже розростається, вже купа країн воюють і в тому числі фізично, тож, треба вимагати від наступної адміністрації більшого.

"Щодо Кремля, то вони нічого нікому не збираються пояснювати. Якби була більш жвава реакція, але тепер пояснень поки немає і не буде, я думаю", – наголосив Загородній.