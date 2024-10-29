Кілька тисяч північнокорейських солдатів вирушили до кордонів з Україною, – Пентагон

Росія залучає до війни проти України військових КНДР. У пентагоні повідомили про переміщення їх до кордону із нашою державою.

Речник Пентагону Патрик Райдер сказав, пише "Голос Америки", що частина військових КНДР вже присутня в Курській області. Крім цього, інші військові також почали переміщення туди.

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Кількість контингенту збільшиться

За словами Райдера, до Росії прибуло приблизно 10 тисяч північнокорейських військових і вони передислокувались ближче до України, а саме – до Курської області Росії.

Приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів вирушили до кордонів з Україною, до Курської області Росії, їхня менша кількість вже перебуває в Курській області,

– пояснив речник Пентагону.

Крім цього, він уточнив, що США очікують збільшення контингенту військових КНДР на прикордонних до України територіях.

Водночас Райдер відмовився говорити, скільки цих військових уже присутні на Курщині. Натомість він зазначив, що це "відносно невелика кількість".

У Пентагоні не мають інформації щодо того, що війська КНДР зайшли на територію України. За попередніми оцінками Пентагону, солдатів з Північної Кореї можуть застосувати як піхоту. Україна не має обмежень у зброї, яку може використовувати проти військ КНДР.

Будуть потрібні додаткові ресурси

Керівник ЦПД наголосив, що не варто недооцінювати завезених військових КНДР. Він пояснив, що медіа США займаються применшенням проблеми штучно, бо сам факт вступу у війну в Європі армії Північної Кореї є мінусом Західної політики.

Військові КНДР навчаться у бойових діях і на їх знищення знадобляться додаткові ресурси,

– зауважив Андрій Коваленко.

Водночас це чудово розуміють представники Південної Кореї.