Аналітики підтвердили присутність солдатів КНДР у Росії, Пхеньян цинічно все заперечує
Джерело:Yonhap
Північна Корея заперечує відправку своїх військових до Росії для війни проти України. Офіційний Пхеньян назвав інформацію про участь своїх солдатів у бойових діях "безпідставними чутками".
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Yonhap. Зазначається, що представник КНДР в ООН Ча Сон Нам на сесії першого комітету Генасамблеї ООН із роззброєння і міжнародної безпеки відкинув такі звинувачення.
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За його словами, поширення таких заяв має на меті дискредитувати КНДР і підірвати її відносини з Росією.
Проте, аналітики підтвердили, що північнокорейські солдати все ж перебувають на території Росії.
Аналітики підтвердили присутність солдатів АКНДР у Росії
VoxCheck у співпраці з Суспільним геолокували відео з казарм у селі Сергіївка Приморського краю, де 22 жовтня телеграм-канал ASTRA опублікував відео з солдатами КНДР біля казарм військової частини "44980".
Аналітики ідентифікували триповерхову будівлю казарм за супутниковими знімками, підтвердивши її відповідність місцевості.
До слова, це перший публічний коментар Пхеньяна після того, як постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Північна Корея планує відправити 11 тисяч солдатів на допомогу Росії у війні.
До того ж Росія не приховує участь солдатів КНДР у війні, оскільки українська та південнокорейська розвідки знають про їхню кількість і маршрути переміщення.
А також розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила 3000 військових до Росії для участі у війні проти України, згодом очікується збільшення цієї кількості до 10 000.
А у договорі між КНДР і Росією, підписаному в червні 2024 року, був секретний пункт про відправку північнокорейських військових на війну в Україні.