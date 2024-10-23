Аналітики підтвердили присутність солдатів КНДР у Росії, Пхеньян цинічно все заперечує

Північна Корея заперечує відправку своїх військових до Росії для війни проти України. Офіційний Пхеньян назвав інформацію про участь своїх солдатів у бойових діях "безпідставними чутками".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Yonhap. Зазначається, що представник КНДР в ООН Ча Сон Нам на сесії першого комітету Генасамблеї ООН із роззброєння і міжнародної безпеки відкинув такі звинувачення.

Читайте також У Південній Кореї заявили, що КНДР вже відправила 3000 військових до Росії: що відомо

За його словами, поширення таких заяв має на меті дискредитувати КНДР і підірвати її відносини з Росією.

Проте, аналітики підтвердили, що північнокорейські солдати все ж перебувають на території Росії.

Аналітики підтвердили присутність солдатів АКНДР у Росії

VoxCheck у співпраці з Суспільним геолокували відео з казарм у селі Сергіївка Приморського краю, де 22 жовтня телеграм-канал ASTRA опублікував відео з солдатами КНДР біля казарм військової частини "44980".

Аналітики ідентифікували триповерхову будівлю казарм за супутниковими знімками, підтвердивши її відповідність місцевості.

Військові з КНДР/ASTRA

До слова, це перший публічний коментар Пхеньяна після того, як постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Північна Корея планує відправити 11 тисяч солдатів на допомогу Росії у війні.

До того ж Росія не приховує участь солдатів КНДР у війні, оскільки українська та південнокорейська розвідки знають про їхню кількість і маршрути переміщення.

А також розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила 3000 військових до Росії для участі у війні проти України, згодом очікується збільшення цієї кількості до 10 000.

А у договорі між КНДР і Росією, підписаному в червні 2024 року, був секретний пункт про відправку північнокорейських військових на війну в Україні.