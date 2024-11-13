Політолог припустив, як можна припинити співпрацю Росії та КНДР

Росія отримала від КНДР військових для війни проти України. Є країни, які лише висловлюють занепокоєння цим фактом. Однак є й ті, які залучені до протидії північнокорейським бойовикам. Зокрема, мовиться про Південну Корею.

Також новобраний президент США Дональд Трамп може тиснути на Китай, аби у Пекіні знайшли важелі впливу на КНДР. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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Фактори, які можуть мати вплив

Олег Лісний зазначив, що зараз у цій історії є Південна Корея, яка може безпосередньо постраждати через співпрацю КНДР та Росії. Тому там ввімкнулись у боротьбу проти північнокорейських військових у війні Росії проти України.

Важливо, що США є союзниками Південної Кореї, які зобов'язані захищати її, що закріплено у документах. Це обов'язок Штатів всіляко захищати, аж до застосування ядерної зброї, якщо це буде потрібно.

Якщо світ зараз проковтне північнокорейську армію на нашій території, то це підштовхне Путіна підштовхнути свого друга з КНДР до більш активних дій щодо Південної Кореї. Путіну потрібні пожежі, щоб у Трампа було заняття тушити їх по всьому світу. Це вже реальна загроза для безпеки Південної Кореї,

– підкреслив політолог.

За наявною інформацією, Південна Корея активно працює над тим, щоб убезпечити себе. Україна повинна серйозно працювати з Сеулом, надаючи їм можливість знищити своїх ворогів на нашій території південнокорейською зброєю.

"Якщо дивитися глобально, все, що робить Північна Корея, вона не може робити це так, щоб про це не знав Пекін. Якщо США будуть грамотно працювати з Китаєм, то ця північнокорейська загроза теж може накритися, якщо цього захочуть у Штатах. Вони знайдуть санкційні важелі на Китай", – додав Лісний.

У такий спосіб Пекін може знайти важелі для впливу на Північну Корею. Це можна розглядати як один з варіантів розвитку подій.