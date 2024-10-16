Чому війська КНДР не змінять хід війни: є один стримувальний фактор

Росія продовжує шукати союзників серед світових диктатур. Уже з'явилися підтвердження, що окупанти залучають північнокорейських військових на фронті.

Чому загроза від корейських військових дещо перебільшена в інформаційному просторі для 24 Каналу пояснив військовий експерт Сергій Грабський.

Зверніть увагу Шляхом за КНДР: чи може Іран відправити своє військо проти України

КНДР не перша

Грабський зауважив, що Росія і до того залучала іноземних найманців на поле бою, зокрема вихідців з Африканських країн, сирійців тощо.

Тому для Курської, Запорізької областей це не має абсолютно ніякого значення, і це не надто вплине на ситуацію,

– переконаний аналітик.

Що зупиняє КНДР

Основним стримувальним фактором для Північної Кореї є Південна Корея. За сьогоднішніх умов розглядати виправляння кудись значного контингенту військ КНДР – це фактично неможливо.

Адже для того, щоб відправити до прикладу 100 тисяч військ, потрібно буде розгорнути відповідну командну структуру, забезпечення логістики. КНДР не має досвіду створення подібних угрупувань на відстані. До того ж Північна Корея не може діяти самостійними частинами на окремих ділянках фронту.

Відправляти добровольців для будь-якої диктатури притаманно, ми маємо безліч прикладів починаючи з громадянської війни в Іспанії, коли Радянський Союз відправляв туди так званих своїх добровольців, а диктаторські режими Гітлера та Муссоліні своїх,

– зауважив Грабський.

Росія не визнає нападу України на її території, зокрема на Курську область, тому немає юридичних підстав для залучення добровольців з інших країн. Наразі корейські військові присутні на території України для допомоги військами Росії з північнокорейським озброєнням і отримання бойового досвіду, але визначальним фактором у війні вони не стануть.