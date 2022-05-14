Військові кораблі Росії стали причиною загибелі дельфінів і деяких риб у Чорному морі

Масова загибель дельфінів та риби у Чорному морі змусила вчених занепокоїтися тим, що забруднення води в результаті нападу Росії може мати довгострокові наслідки для екосистем на Півдні України.

Як повідомляє провідний дослідник морської флори та фауни Угура Озсандикчі із Синопського університету, з кінця лютого до турецького узбережжя викинуло понад 100 дельфінів. Екологи та біологи сходяться на думці, що основною причиною є шумове забруднення від військових кораблів на півночі.

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Як війна впливає на морське життя

Низькочастотні гідролокатори військових кораблів і підводних човнів безпосередньо заважають ехолокації дельфінів. Без природної орієнтації дельфіни не можуть ідентифікувати здобич. Через це вони змушені голодувати. До того ж їх охоплює паніка, вони стають дезорієнтованими в просторі та, як наслідок – вистрибують на берег.

Вчені додають, що глобальне розслідування причин і масштабів недавньої загибелі дельфінів може зайняти місяці або роки. Наразі більша частина берегової лінії недоступна для дослідників через війну. За даними турецького фонду морських досліджень, ці смерті та інше забруднення, пов'язане з війною, можуть створити кризу в біорізноманітті регіону.

Шумове забруднення також впливає на популяції риб. Ті замість того, аби продовжувати життя у Чорному морі, змушені мігрувати в пошуках їжі.

Це порушує місцеву екосистему, як і раптова загибель дельфінів, що знаходяться на вершині харчового ланцюга Чорного моря,

– розповідають вчені.

Їхня смерть може загрожувати цілим субпопуляціям, і може пройти багато років, перш ніж їхня популяція оновиться.

Росія вивела свої кораблі Чорноморського флоту

За даними ЗМІ, усі човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море. Раніше вони стояли у Південній бухті в Севастополі. Відомо, що у складі флоту є 6 підводних човнів:

Б-261 "Новоросійськ",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старий Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпіно".

Усі вони належать до проєкту "Варшав'янка" та перевозять по 4 крилаті ракети типу "Калібр". Ці ракети можна застосовувати по морських та наземних цілях.

Військові кораблі Росії стали причиною загибелі дельфінів і деяких риб у Чорному морі: дивіться відео